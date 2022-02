¿Por qué Orbelín Pineda no ha debutado con el Celta de Vigo?

Muchas personas se preguntan cuál es la razón por la cual el centrocampista Orbelín Pineda no ha debutado con el Celta de Vigo, a pesar que ya tiene más de un mes que llegó al equipo español.

A pesar de que su arribo fue aplaudido por los seguidores olívicos, el mexicano no ha disputado ni un minuto con la camiseta celeste.

Eduardo Coudet, entrenador del Celta, mencionó que todavía no ve a Pineda con las condiciones físicas suficientes para debutar. El estratega ve a sus compañeros en mejores condiciones.

Lo de Orbelín Pineda ya es preocupante en Celta de Vigo. Pasan y pasan los partidos, en diferentes contextos y escenarios, y simplemente Coudet no le da la confianza de mostrarse. Contra Osasuna, Sevilla, Rayo Vallecano y Cádiz se quedó en la banca. — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) February 12, 2022

Sin embargo, a muchos internautas le genera cierta duda el hecho de que un jugador que está en el equipo, y entrena desde el pasado 7 de enero, no haya visto minutos.

Muchos alegan que se trata de que no cuenta para Coudet, debido a que fue un fichaje del club del cual el entrenador no supo nada hasta su contratación, pero en los últimos encuentros ha habido momentos para que, al menos, pudiese haber debutado. No lo ha hecho.