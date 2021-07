Por un polémico video Christian Pulisic recibió amenazas de muerte

El jugador Christian Pulisic está en el ojo del huracán, tras recibir amenazas de muerte al aparecer en un video con una especie marina protegida.

En el referido video, el futbolista de los Estados Unidos y Chelsea, aparece sobre un bote haciendo trucos con un balón, cuando cae sobre un pez mero goliat, que se encuentra en peligro de extinción.

Debido a esto, grupos ambientalistas han condenado el hecho y también por medio de las redes sociales ha recibido amenazas de muerte, según confirmó su padre Mark Pulisic.

«Ni siquiera se dio cuenta, pero solo está tratando de pasar un buen rato. Es la cosa más ridícula. Christian es un amante de los animales. Tiene caballos, no quiere ver a los animales heridos. Desafortunadamente, ha recibido amenazas de muerte al respecto y ha llagado al punto que la gente dice que lo quiere en la cárcel», declaró su padre al canal de Youtube, The Blyne.

«Animal abuse to attract attention for social media videos appears to be on the increase. We believe strongly that people should be called out for it — especially when they are as influential as Mr Pulisic» https://t.co/AWua0jb89P

— Blue Planet Society (@Seasaver) July 9, 2021