Por venganza: Celtic no le hará el pasillo al Rangers

Luego que en el 2019, el Rangers FC no le hiciera el pasillo al Celtic FC, el combinado verdiblanco de Glasgow hará lo propio en este 2021.

Sí, por venganza, así lo hizo saber el director técnico del Celtic, John Kennedy, en una entrevista para Sky Sports.

Ambos elencos, que son máximos rivales, se enfrentarán este domingo en el Old Firm, donde ya el Rangers llega con la suficiente ventaja en la tabla de clasificación y matemáticamente es el nuevo monarca de la Liga de Escocia.

«Es algo que hemos hablado. Hace dos años, cuando fuimos campeones, no se creó tanto lío alrededor de esto. Hemos hablado de ello como grupo y no lo haremos. No es que no tengamos clase, nada de eso. Pero este es el mismo grupo de jugadores que salieron campeones y no fueron respetados», aseguró el DT.