¡Precio final! City exige esta increíble cifra por Bernardo Silva

El futbolista portugués Bernardo Silva, del Manchester City, sigue con un futuro incierto y el cuadro de Inglaterra ya le puso precio final para que pueda salir de la institución.

De acuerdo a varios medios europeos, el futuro de Silva está en el FC Barcelona, luego de ser uno los pedidos del entrenador Xavi Hernández para redondear su plantilla.

Por su parte, el City no quiere recibir menos de 100 millones de euros para desprenderse de Silva, según detalló The Athletic, es decir, este conjunto no tiene la intención de hacer alguna rebaja para dejar salir a Bernardo.

Asimismo, se dio a conocer que el City está dispuesto a dejar salir al luso por el precio antes mencionado, ya que el entrenador Pep Guardiola no quiere tener descontento dentro del club y es por ello que no cohibirán su salida.

De acuerdo al medio mencionado anteriormente, todavía no hay una oferta formal por el futbolista.