Premier League: Harry Kane fue el mejor jugador de marzo

Harry Kane, delantero del Tottenham Hotspur, ganó el premio a mejor jugador de marzo en la Premier League, lo que supone el séptimo galardón para el delantero, igualando el récord de Sergio Agüero.

Kane, de 29 años, se ha convertido en marzo en el futbolista con más goles fuera de casa en la historia de la competición, con 94, por delante de Wayne Rooney.

👑 Harry Kane has now won seven @PremierLeague Player of the Month awards.

No player has ever won more. 👊 pic.twitter.com/LelRzOqnIJ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 1, 2022