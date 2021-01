Premier League suspendió el Tottenham-Aston Villa por COVID-19

La Premier League continúa suspendiendo partidos a causa del fuerte impacto que ha vuelto a dejar el COVID-19 y ahora el partido que no se disputará será el Tottenham-Aston Villa.

La propia competición inglesa fue la que informó que el Villa fue el que solicitó que se reprogramara su choque contra el conjunto de José Mourinho de este miércoles a causa de un fuerte brote de Coronavirus que surgió en sus instalaciones la semana pasada que dejó 14 positivos, 10 de ellos jugadores. A causa de esto, el Aston Villa tuvo que jugar su partido por FA Cup contra el Liverpool con jugadores de su categoría sub-23.

Aston Villa’s match against @SpursOfficial, due to be played at Villa Park on Wednesday 13 January, has been rescheduled following a decision by the Premier League Board

