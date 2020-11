Premio The Best ya tiene fecha para entregarse

El Premio The Best ya tiene fecha de entrega y se realizará el próximo 17 de diciembre, según la FIFA. Aunque con una peculiaridad, en esta ocasión por la pandemia del Covid-19, la gala será de forma virtual y no habrá alfombras rojas ni photocall.

Debido a la fuerte pandemia que azota el planeta, desde marzo del presente año, la FIFA tuvo que tomar esta medida para la entrega de este importante galardón que da a conocer el Mejor Jugador del Año para el ente del fútbol más importante en el planeta.

El proceso de votación iniciará el próximo 25 de noviembre, es decir, el próximo miércoles, y culminará el día 9 de diciembre. Asimismo, los votantes serán: capitanes y dt’s de las diferentes selecciones de todo el mundo y habrá una pequeña línea de aficionados que podrán ejercer su derecho al voto y cerca de 200 periodistas también podrán elegir a lo que será al nuevo ganador de The Best 2020.

En la rama masculina, estos han sido los ganadores desde 2016:

Cristiano Ronaldo (2016, 2017).

Luka Modric (2018).

Lionel Messi (2019).

¿Será que algunos de estos tres volverán a ganarlo o habrá oportunidad para otro futbolista?

Mientras que, en el lado femenino:

Carli Lloyd (2016).

Lieke Martens (2017).

Marta Vieira (2018).

Megan Rapinoe (2019).