Preocupación en Manchester: Rashford es baja indefinida

Malas noticias para el Manchester United. El delantero del cuadro inglés, Marcus Rashford, será baja por varias semanas después que sufriera una lesión en la espalda. Su incorporación podría producirse a mediados de febrero.

Según explicó el propio club a través de las redes sociales, el futbolista de 22 años está resentido luego de ingresar como suplente en la segunda mitad del partido del miércoles pasado contra los Wolves por la Copa FA, que le ocasionaron una fractura por sobrecarga.

“Recibió un par de golpes y sacudidas cuando entró contra Wolverhampton y se agravó la espalda”, confesó Solksjaer a medios locales. Tras esto, podría recurrir al mercado de fichajes para traer un refuerzo en el ataque del equipo.

“Ha tenido algunos problemas anteriores y le vamos a dar tiempo para que se recupere y descanse antes de volver a pisar el campo de juego. No volverá hasta después de la pausa de mediados de temporada. No sé por cuánto tiempo será, no soy médico, pero por lo general una fractura por sobrecarga se demora seis semanas en sanarse, por lo que probablemente necesitará tiempo para recuperarse y someterse a una rehabilitación», añadió el técnico.