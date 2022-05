Presidente de la Federación Francesa de Fútbol revela el futuro de Zinedine Zidane

Noel Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), conversó en una entrevista para L’Équipe y dio detalles sobre el futuro del estratega francés Zinedine Zidane.

El exjugador del Real Madrid, que no entrenó en la temporada 2021/22, sigue sin definir su futuro; sin embargo, Le Graët lo relacionó con el París Saint-Germain.

Por otro lado, Noel conversó sobre la renovación de Deschamps, quien ha sido cuestionado durante los últimos meses.

“Ambos estuvimos de acuerdo en no renovarle hasta después del Mundial… No está enfadado conmigo. Él me adora. Creo que nunca dirá nada malo de mí. Perdió un partido en la Eurocopa y para gran parte de Francia, tenía que haber sido despedido… Veremos al final del Mundial si quiere renovar. Pasaremos el tiempo conveniente en Guingamp para discutir”, finalizó.