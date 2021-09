Presidente de LaLiga le envía otro dardo venenoso al PSG

El presidente de LaLiga Santander, Javier Tebas, le envió un dardo con mucho veneno al París Saint-Germain y aseguró que dicha escuadra hace “trampa” en los controles económicos.

Asimismo, el principal directivo de la competición liguera en España aseguró que el Real Madrid hace un juego “limpio” en dichos controles.

Por otro lado, él respondió a las preguntas tras la no llegada de Kylian Mbappé al cuadro blanco, para esta misma temporada.

“Me fastidió que no llegase Mbappé como me fastidia que no estén Messi o Neymar con nosotros. O Mourinho y Guardiola entrenando. Nos gustaría tener en LaLiga lo mejor», finalizó.