Presidente de un club griego se contagia con coronavirus

Vangelis Marinakis, presidente del Olympiacos, se ha contagiado con coronavirus según confirmó él mismo en una publicación en su cuenta de Facebook. El mandatario se encuentra en cuidados médicos especiales para tratar la enfermedad.

“El nuevo virus me ha ‘visitado’ y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo. Deseo a todos una pronta recuperación”, escribió en la red social.

En torno a la propagación del COVID-19, la liga griega optó por jugar todos sus partidos de fútbol a puerta cerrada y suspender todo evento que congregue al menos 1.000 personas. En el país se ha confirmado 89 casos, sin ninguna muerte registrada hasta el momento.