Presidente del Brescia cargó con todo contra Lotito y la Serie A

«Repito que si reanuda el juego no alinearé al Brescia. No es una provocación: me dan los puntos de penalización que quieren, asumo toda la responsabilidad del caso», dijo Massimo Cellino en una entrevista con la Giornale di Brescia en la que ataca a aquellos que presionan por la reanudación del campeonato en poco tiempo.

«Estoy viendo demasiado egoísmo y demasiadas personas tratando de aprovechar esta situación. ¿Lotito quiere volver a jugar? El burro no llega al cielo, se dice: solo escucho a aquellos que son dignos de ser escuchados. Por cierto, no sé ni siquiera si representas a Lazio, ya que el club es el único presidente del comité de gestión … ¿Gravina? Ve menos en la televisión y revisa las cuentas de la compañía mejor. Y ven a dar un paseo en Brescia, entonces hablemos de todo», agregó.

«No quiero ninguna ventaja y no tengo miedo de volver porque no fallo y porque la Serie A lo recuperará. Las posiciones prudentes de Fifa y Coni sobre volver a jugar dicen que mi punto de vista es el correcto «, cerró.