Massimo Cellino, presidente del Brescia, sugirió cancelar la actual temporada de la Serie A debido al coronavirus.

«Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste«, afirma el alto directivo en una entrevista para «Corriere dello Sport».

Cellino desestima las declaraciones de otros presidentes que defienden la continuidad de la temporada, como Claudio Lotito, de la Lazio, y descarta que pueda haber una recuperación o una zafra que finalizar.

«La copa, el scudetto… si lo quiere Lotito que se lo den. Está convencido de que tiene un equipo inmejorable, dejémosle con esta idea», agregó.

El presidente del Brescia, club que ocupa el último lugar de la tabla con 16 puntos, afirma que ha tenido fiebre durante tres días. «El campeonato no me importa… me da miedo salir de casa, tengo depresión», reconoció.

«La vida es lo primero. Hay ultras que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están intubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el próximo».