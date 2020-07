Presidente del Napoli teme viajar a Barcelona: «Se desatará el infierno»

El presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, confrontó la decisión de UEFA de disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League ante el FC Barcelona en el CampNou. Para el directivo italiano si llegase a ocurrir algo respecto a contagios, la responsabilidad recaerá en el organismo rector del balompié europeo.

La ciudad de Barcelona y España en general está atravesando un rebrote en relación a los casos de contagios del COVID-19. Las medidas sanitarias impuestas por el estado español han resultado en gran parte contraproducentes y han empezado a avivarse nuevos y alarmantes casos de contagio. Esto alarma al Napoli que debe viajar a Cataluña para jugar la vuelta de los octavos de final ante el equipo culé el próximo 8 de agosto en el CampNou de la ciudad mediterránea.

«En la UEFA hacen como los tres monos: ‘no veo, no escucho y no hablo’. Espero por ellos, que son amigos, que si vamos allí no pase nada. Si no, como decían en El Gladiador: ‘se desatará el infierno'», enfatizó el dirigente italiano.

Recordando que el equipo del azteca Hirving Lozano y el conjunto azulgrana igualaron a uno en el partido jugado en el ya lejano mes de marzo en el estadio San Paolo del sur italiano. Por lo que un empate sin goles clasificacría al equipo dirigido por Quique Setién, que llega con dudas desde lo futbolístico pero que no deja de ser un rival a temer, sobre todo en casa.

De Laurentiis tocó otros temas en la cadena Ski, opinando sobre el título de la Juventus, hoy dirigida por el exDT napolitano Sarri, y también de la posibilidad del goleador lazial Ciro Immobile de quedarse con la Bota de Oro sobre Cristiano Ronaldo a falta de la última jornada.

«Lo del campeonato de la Juventus lo viví con normalidad. Sarri se queda en mi corazón porque en tres años asombró a Europa con su futbol, siempre le diré gracias. Claro, cada uno de nosotros hace tonterías, y yo creo que él hizo dos o tres. Es una pena porque en dos o tres años más aquí nos habría ayudado a ganar el Scudetto y a crecer, pero no tuvo la valentía para quedarse. No creo que en las otras partes a las que fue estuvo tan bien como con nosotros«, aseguró DeLaurentiis.

«Ciro Immobile es de la zona. Si supera el record de Higuaín (36 goles para Napoli) me pondré contento. Merece un reconocimiento mundial«, cerró el particular mandatario partenopeo.