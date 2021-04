Primer ministro de Portugal alza la voz y rechaza la Superliga

António Costa, primer ministro de Portugal, también se unió al largo listado de personalidad que están en contra de la Superliga, que es liderada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

A través de su cuenta en Twitter, Costa dijo lo siguiente: “debe ser rechazada sin ninguna vacilación”, en referencia al nuevo certamen de clubes europeos que contará con solo 20 elencos en cada edición.

A proposta de uma competição de futebol no espaço Europeu organizada fora das instituições representativas do setor, nomeadamente as Ligas, as Federações e a @UEFA, tem de ser recusada sem nenhuma hesitação.

— António Costa (@antoniocostapm) April 19, 2021