¡Primer problema! Clubes de la Premier bloquean patrocinios del Newcastle

Los clubes de la Premier League votaron a favor de bloquear los patrocinios del Newcastle United para de esta manera evitar grandes beneficios en acuerdos con empresas con las que el gobierno, o el fondo saudí, ya tienen relaciones.

Dieciocho de los 20 clubes votaron a favor, el Manchester City se abstuvo y el Newcastle votó en contra en una reunión que mantuvieron los dirigentes este lunes y que adelantó The Guardian.

🚨 Premier League clubs have voted to impose a temporary freeze on sponsorship deals linked to their owners.

18 clubs voted in favour, Newcastle voted against whilst Manchester City abstained.

(Source: Guardian) pic.twitter.com/Z2qrsQd3Db

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 19, 2021