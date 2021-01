¡PROBLEMAS EN LIVERPOOL!: No tiene centrales y necesita fichar

Las lesiones y el Liverpool han sido buenos amigos esta temporada, situación que le ha causado bastantes dolores de cabeza a Jurgen Klopp, quien, junto a la directiva, busca fichar pronto un central debido a que NO TIENE.

Al conjunto rojo le quedan pocas horas para solucionar el problema al que se enfrenta después de la lesión de Joel Matip. Antes del duelo contra el Tottenham se conocía la baja de Fabinho por unas molestias y durante la victoria por 1-3, se tuvo que retirar con una lesión en los ligamentos del tobillo Matip, sustituido por Nathaniel Phillips.

Here’s the latest on Matip and Fabinho ahead of Sunday’s trip to @WestHam…#WHULIV

— Liverpool FC (@LFC) January 29, 2021