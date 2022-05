¡Prohibido el tema! Guardiola se rehúsa a hablar sobre Haaland

El estratega del Manchester City, Pep Guardiola, admitió que tiene prohibido hablar sobre el latente fichaje de Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund.

«Todo el mundo sabe cómo está la situación. No debería hablar de ello y no me gusta hablar sobre el futuro o sobre lo que va a pasar la temporada que viene. El Dortmund y el City me han dicho que no puedo hablar de ello, por un tema lega. No puedo hablar de ello hasta que esté hecho. Ya hablaremos», resaltó el técnico.