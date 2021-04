PSG: Al-Khelaïfi es nuevo presidente de la Asociación Europea de Clubes

Tras la renuncia de Andrea Agnelli como presidente la Asociación Europea de Clubes (ECA), la organización ya encontró a otro poderoso cabecilla, el mandatario del PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

El también dueño y presidente de la Juventus abandonó el organismo hace solo unos días para adentrarse en el fallido proyecto de la Superliga Europea, por lo que la ECA quedó sin ningún director principal desde entonces.

Ante esto, el ente comunicó que su homólogo del cuadro parisino, una de las caras más conocidas desde hace unos años en el fútbol mundial, ha sido elegido como el nuevo Presidente.

Congratulations to Nasser Al-Khelaifi, Chairman & CEO of @psg_english, who has today been elected as the new #ECA Chairman 👏 pic.twitter.com/fYeU4eANWx

— ECA (@ECAEurope) April 21, 2021