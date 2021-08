PSG: hermano del Emir de Catar confirmó el fichaje de Messi

El PSG es el candidato principal para fichar a Lionel Messi y todo parece indicar que ya todo está listo, o así lo dejó entrever el hermano del Emir de Catar, Khalifa Bin Hamad Al-Thani, en una publicación en Twitter.

El personaje antes señalado publicó una foto del argentino con la camiseta del equipo parisino y señalando que todas las negociaciones concluyeron de buena manera oficialmente y que sería anunciado luego.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021