PSG inicia negociaciones para contratar a Lionel Messi

Luego que este jueves, 5 de agosto, se conociera que el FC Barcelona no podrá contar con Lionel Messi para la temporada 2021/22 tras no renovar su contrato, el París Saint-Germain levantó el teléfono y se ha interesado en los servicios del ‘10’ argentino.

Tras esa “bomba mundial”, las redes sociales del Barça le rindieron una emotiva despedida a Messi y de inmediato se iniciaron los rumores sobre el próximo destino del astro sureño.

El reconocido periodista italiano, Fabrizio Romano, fue quien aseguró que la directiva del conjunto parisino ya se habría puesto en contacto con el argentino para una posible contratación de cara a la temporada 2021/22.

Messi was in Barcelona to sign the contract 🇦🇷

No tension – total agreement & announcement scheduled.

Barça told Leo they’re blocked by La Liga & not able to sign now.

Issues also with other players.

Messi appreciated Laporta’s honesty.

PSG already started direct contacts 🇫🇷 pic.twitter.com/O0BBEZYU57

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021