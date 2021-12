PSG lo acaba de comprar y puede terminar cedido en Newcastle

En busca de cumplir con el Fair Play financiero, el Paris Saint Germain quiere sacar rédito del nuevo poderío económico del Newcastle United. Los ingleses quieren a un exjugador suyo que hoy milita en el líder de la Ligue1, pero que no está contando con tantos minutos como esperaba.

Newcastle quiere a Georginio Wijnaldum, uno de los caros fichajes que ha realizado el PSG en el mercado veraniego. El internacional holandés jugó en las urracas en el año 2015 antes de dar el salto a Liverpool.

Hoy los blanquinegros están en una situación comprometida en la Premier League, en zona de descenso. Por eso buscarían un fichaje de jerarquía para cambiar el aire negativo. Esto sumado a que los parisinos deben concretar al menos 100 millones de euros en ventas para equilibrar el Fair Play financiero, y la venta de Wijnaldum sería de gran ayuda para ello. Otro en la rampa de salida sería Mauro Icardi, aunque el argentino iría rumbo al calcio.

El neerlandés no tiene el protagonismo esperado en el lujoso pero inestable equipo de Mauricio Pochettino, y esto tal vez ayude en su posible regreso a la Premier. Sin embargo, desde Inglaterra buscarían un préstamo, algo que no convence a los dueños qataríes del PSG. Desde Francia señalan que estarían dispuestos a negociar en caso de que se coloque una cláusula con opción de compra obligatoria, no menor a los 30 millones.