PSG se mete en la polémica y quiere a Romelu Lukaku

Para el París Saitn-Germain no es problema el dinero, es por eso que va por los mejores jugadores, siendo Romelu Lukaku el nuevo posible objetivo del cuadro francés.

Tal como informa The Sun, a pesar de que la directiva de PSG tiene claro que es complicada la llegada del belga, ya tienen listos 85 millones de dólares para hacerse con el potente goleador.

PSG ‘express transfer interest’ in Chelsea striker Romelu Lukuku as they plot £75.5m swoop to replace Kylian Mbappe https://t.co/71hHMd8TKP

— The Sun – Chelsea (@SunChelsea) January 9, 2022