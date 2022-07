PSG ya tiene fecha para presentar a su nuevo entrenador

El París Saint-Germain presentará este martes a su nuevo entrenador, el francés Cristophe Galtier, en una rueda de prensa en el estadio del Parque de los Príncipes, señalan este lunes varios medios franceses.

El nuevo director técnico ya visitó el pasado jueves el centro de entrenamiento de Camp des Loges y firmará un contrato «solamente de dos años«, según avanzó el sábado el diario deportivo L’Équipe.

Christophe Galtier will be announced as new Paris Saint-Germain manager tomorrow. Full agreement completed and he’s now set to be unveiled. 🚨🔵🔴 #PSG

Press conference already scheduled to present Galtier.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022