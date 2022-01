Pulisic sobre Estados Unidos: ‘Nadie nos quiere enfrentar, podemos vencer a cualquiera’

El habilidoso jugador de la Selección Estadounidense y del Chelsea, Christian Pulisic, habló respecto al nivel del conjunto bicampeón de la Concacaf. El camiseta 10 apunta alto, y quiere poner la bandera de los Estados Unidos bien en alto en Qatar, a falta de certificar su clasificación al Mundial.

«Definitivamente el objetivo a corto plazo es clasificar al Mundial. Es nuestro principal deseo y después queremos demostrar lo que es el futbol de los Estados Unidos. Yo creo que hemos demostrado que nadie nos quiere enfrentar. Tenemos un espíritu muy competitivo y podemos derrotar a cualquiera«, declaró el actual campeón de la Champions con Chelsea y de la Copa Oro con su selección.

Luego de su ausencia en la Copa Mundial de Rusia cuatro años atrás, la Selección de los Estados Unidos apunta fuerte a clasificarse a Qatar 2022, algo que de momento está logrando junto a Canadá y México. Su principal figura y Capitán, Christian Pulisic, dejó un par de titulares abanderando a esta buena generación de futbolistas estadounidenses.

Sobre sus problemas físicos, que le han impedido brillar en todo su esplendor y tener mayor continuidad, el exDortmund comentó a ESPN: «No creo que haya un patrón en las lesiones, he sufrido algunas muy serias y creo que he tenido un poco de mala suerte. Lo mejor que puedo hacer es cuidarme de la mejor manera posible».

A falta de que sea oficial, Pulisic estará en la lista de Greg Berhalter para la próxima fecha del Octogonal clasificatorio a la Copa del Mundo, en la que Estados Unidos se medirá a El Salvador, Canadá y Honduras. El combinado de ‘las barras y las estrella’ es 2do abajo del puntero Canadá; y sobre México, 3ro. Panamá hoy se ubica en repechaje en la 4ta plaza.