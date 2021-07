Pumas perdió frente al Everton en la Florida Cup

Los Pumas de la UNAM se despidieron rápidamente de la Florida Cup, tras caer por la mínima frente al Everton de Inglaterra.

En un encuentro dominado en su totalidad por el conjunto ingles, el gol fue anotado al minuto 19 por medio de Moise Kean, quien aprovechó el error de Nicolás Freire.

