Qatar 2022: se confirmaron las fechas y el sorteo para los repechajes

La Copa del Mundo de Qatar 2022 ya tiene a varios clasificados directos, pero todavía queda por conocer a aquellos que tendrán una última oportunidad para clasificar por el repechaje. Ante esto, la FIFA ha emitido un comunicado con respecto a cómo se definirán los repechajes continentales.

La organización mundial de fútbol señaló que el próximo viernes 26 de noviembre se realizará el sorteo de las «eliminatorias de repesca». Además, también señaló que, a diferencia de otros años, será a único juego y en sede neutral.

Los partidos que se sortearán serán entre los representantese de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Concacaf, Conmebol y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Cada una de las confederaciones ya mencionadas tiene un cupo para el repechaje y entre los cuatro equipos se decidirá a los últimos dos invitados a la cita mundial.

📅 Friday 26 November – save the date! 💾

🌍 That is when the draw for the new-look FIFA World Cup Qatar 2022™ intercontinental play-offs will be held in Zurich 🏆#WorldCup | #WCQ

ℹ️👉 https://t.co/dH8TdFV7Jf pic.twitter.com/BivmRrDkyZ

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 19, 2021