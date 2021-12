Quaresma define la fecha para colgar sus botines

El experimentado atacante portugués Ricardo Quaresma, quien pertenece actualmente al Vitória Guimarães, ya le puso fecha para poner fin a su carrera como futbolista.

Quaresma, de 38 años, tiene una envidiable trayectoria y actualmente milita en el balompié luso.

El exjugador del Inter de Milán fue claro y admitió que le “asusta” el hecho que ya su carrera esté por finalizar.

Asimismo, declaró que, tras su retiro, él quiere dedicarse a entrenar a jóvenes jugadores; posteriormente, comentó: “luego ya se verá”.

