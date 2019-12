¿Qué pasará con Agüero y el City en 2021?

Sergio Agüero estuvo a punto de fichar por el Real Madrid antes de salir del Atlético de Madrid, pero finalmente firmó con el Manchester City. Un “pacto de caballeros” impidió que el argentino pasará de ser colchonero a merengue.

En el ‘City’ ha marcado una época a base de grandes actuaciones y muchos goles para convertirse en el máximo artillero de la entidad londinense. Sin embargo, existe incertidumbre por su futuro, ya que su contrato vence en junio de 2021.

Pep Guardiola ha quedado enamorado de Agüero después de ver día a día lo que puede hacer con la pelota en los pies. Para él es indiscutible en su once y no asimila que no pueda contar con él en algún momento. “Yo diría que será una de las cosas más difíciles a la que me tendría que enfrentar porque es insustituible”, dijo el técnico catalán.

“Yo no sé si seguirá. Puede quedarse, pero depende de su condición física y de su voluntad. Pero no hablé con él sobre sus intenciones y no sé qué es lo que piensa”, añadió.