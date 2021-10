¿Quién es el mejor jugador del mundo? De Bruyne lo responde

El mediocampista belga del Manchester City, Kevin De Bruyne, eligió al delantero polaco, del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, como el mejor jugador de la actualidad en todo el planeta.

De Bruyne, que conversó con diversos medios de comunicación previo al partido contra el Brujas, respondió a la pregunta que se le realizó sobre: ¿quién es el mejor jugador de la actualidad?

Por otro lado, Kevin también aprovechó el momento y comentó sobre el objetivo del City: ganar la UEFA Champions League.

Kevin de Bruyne has picked Robert Lewandowski as the best player in the world at the moment.

— Simon Stone (@sistoney67) October 18, 2021