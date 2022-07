¿Quién más llegará? El Real Madrid habló sobre su mercado de fichajes

El Real Madrid dio por cerrado el capítulo de fichajes y confía en la solidez de la plantilla que triunfó el curso pasado y en los recién llegados; Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger para competir por todos los títulos.

Después del culebrón sin final feliz de Kylian Mbappé, el conjunto madridista tuvo que cambiar el paso en la planificación de la campaña y decidió reforzar la defensa, con una oportunidad de mercado, y el centro del campo con otra apuesta de futuro, y también de presente.

Rüdiger llegó libre del Chelsea y los 80 millones de euros que pagó el Real Madrid por Tchouaméni empiezan poco a poco a dar sus frutos, ya que en el club blanco están muy satisfechos con el despliegue físico y la contundencia que ha mostrado el francés durante las primeras sesiones.

Estos serán, salvo giro inesperado de última hora, los únicos fichajes del verano en un Real Madrid que confía al cien por cien en el bloque que la pasada temporada triunfó con el título de Liga, la decimocuarta Champions League y la Supercopa de España.

VENTAS A LA VISTA

Lo que sí se esperan son noticias de salidas, donde nombres como Borja Mayoral, Mariano Díaz, Dani Ceballos e incluso Marco Asensio todavía no tienen claro su futuro. Por su parte, Reinier Jesus sí que deberá salir, ya sea cedido o vendido, al no poder ser inscrito porque está cubierto el cupo de extracomunitarios –Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Éder Militao-.