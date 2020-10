«Quiero hacer historia»: Raúl Jiménez renueva con Wolves

Con la intención de disipar las dudas sobre su posible salida, El Wolverhampton oficializó este sábado la renovación de Raúl Jiménez con el equipo por al menos cuatro años más.

«Es muy especial para mí porque desde el primer momento me cobijaron, me dieron esa confianza que yo siempre había buscado en un equipo en Europa. Hoy que la tengo no pienso soltarla, quiero seguir trabajando fuerte, haciendo cosas importantes por este club para seguir estando en los primeros planos».

Con los hashtag #Raul2024 y #LaManadaEsFiel lo Wolves ofrecieron todos los detalles del nuevo acuerdo entre ambas partes, además de reconocer todos los aportes ofrecido por el delantero mexicano.

«Estoy encantado de estar aquí. Desde pequeño, solo quería jugar y disfrutarlo.(Aquí) Me dan toda la confianza y la oportunidad de ser un chico importante en la delantera y eso es lo que buscaba cuando llegué a Europa».

De la misma forma, el ariete tuvo una conversación con el legendario goleador de los Wolves, Steve Bull, donde Jiménez contestó varias preguntas relacionadas con su paso por el equipo.

Wolves, un equipo especial: «Las dos últimas temporadas hemos tenido muy buenas actuaciones, así que sabía que este club tiene algo especial y yo soy parte de una gran familia. Todos aquí estamos juntos. Como decimos, somos una manada, todos trabajamos juntos para nuestras mismas tareas y eso es lo que nos hace especiales».

Cada uno da lo mejor: «Creo que los Wolves están sacando lo mejor de mí. Yo les estoy dando a los Wolves mi mejor fútbol y ellos también me están dando lo mejor».

Wolverhampton, su casa: «Estamos felices aquí. Ahora con el bebé hay días buenos y otros no tanto, pero estamos en casa. Nos gusta estar aquí porque es tranquilo, la gente es muy cálida e incluso cuando vamos a pasear con los perros, a veces la gente me reconoce y me saluda. Puedes estar afuera como si fueras uno de ellos. No se puede hacer eso en la Ciudad de México, ni en Portugal, así que estoy muy feliz aquí».

Metas para el futuro: «Llegamos al séptimo lugar y entramos en la Europa League, pero creo que podemos hacerlo mejor. Podemos estar entre los seis primeros, tenemos que pensar en grande, tenemos que apuntar alto y luego tenemos que demostrarlo. Tenemos que jugar bien y hacer feliz a la afición. Estar entre los seis primeros y volver a las competiciones europeas sería increíble, es lo que todos queremos y estamos trabajando para eso».