Rafa Benítez sería el nuevo entrenador de Lozano en el Napoli

El estratega español Rafa Benítez, quien renunció a su cargo como DT en el Dalian Pro de la Superliga de China hace unos días, ya está en la órbita de varios equipos en el viejo continente.

Según el diario Corriere dello Sport, Benítez podría ser el sustituto de Gennaro Gattuso en el SSC Napoli de la Serie A de Italia y, de esta forma, sería el nuevo entrenador del mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano.

La directiva del Napoli no está contenta con Gattuso por los recientes resultados obtenidos y esto podría costarle su cargo y de inmediato pensaron en su sustituto.

Por otro lado, AS comunicó que Gattuso está siendo pretendiendo por la Roma, Newcastle y Chelsea.

Mientras que, Benítez también lo sitúan en Escocia para ser el nuevo director técnico del Celtic de Glasgow; sin embargo, en Italia suena con más fuerza.

#Napoli President Aurelio De Laurentiis reportedly called Rafael Benitez and has given coach Gennaro Gattuso 10 days to turn things around. https://t.co/wpefFpEg5S#SerieA #CoppaItalia #SerieATIM #UEL #Calcio #Partenopei #Gattuso #Benitez #DeLaurentiis pic.twitter.com/nsS7Ydh5IU

— footballitalia (@footballitalia) January 26, 2021