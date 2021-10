Rafael Márquez es un referente para el futbol mexicano debido a su gran trayectoria en Europa, pudiendo, incluso, haber jugado en el Real Madrid, escenario que no se concretó por culpa de Ronaldo Nazario.

En declaraciones a El Chiringuito TV, el exjugador mexicano mencionó que durante su segundo año con el Mónaco, por allá por el 2000, estuvo muy cerca de fichar por el cuadro merengue, pero que «afortunadamente» no se concretó debido a la llegada del brasileño.

«Estuve muy cerca (de llegar al Madrid). En mi segundo año en Mónaco hubo un acercamiento bastante importante porque yo también estuve en su momento con el representante de Hugo Sánchez, pero se fue alargando hasta que contrataron a ‘los ‘Galácticos, Ronaldo, en ese momento, se interpuso en eso y ya no se hizo. Ronaldo impidió afortunadamente que llegara al Madrid. Como mexicano e ídolo de Hugo Sánchez era del Madrid, yo le iba al Madrid, ahora no. cuando entras a una institución como el Barça te enamoras, me ha cambiado toda mi idea y mi corazón va a ser del Barcelona».