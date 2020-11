Raiola: «La FIFA no existirá en 10 años»

El polémico agente de jugadores, Mino Raiola aseguró que la FIFA es una organización corrupta que desaparecerá en muy corto tiempo.

Una de las figuras mas relevantes del futbol en los últimos tiempos es el agente de jugadores, Mino Raiola; su trabajo (junto con otros tantos) ha provocado una inflación en el futbol que parece no tener fin.

Ya con un amplio poder en el mundo futbolístico, el italiano se da el lujo de despotricar contra quien se le antoje, y ahora ha puesto sus miras nada más y y nada menos que en el organismo rector del futbol mundial.

«La FIFA está atrasada 50 años y en 10 años no va a existir. Comparten poder y dinero, venimos de Italia y sabemos que organización hace eso. No hacen nada por los demás que no sea bueno para ellos. La FIFA no estará en la industria en 10 años», declaró en entrevista.

El agente dejó en claro cual es el problema que tiene con el organismo: «No hay necesidad de un techo. El tope de las comisiones es ilegal y además es una tontería. Algo similar pasa con el tope salarial, ¿Como es posible que quieran limitar el talento».

Finalmente, el agente señaló la falta de poder que tienen los jugadores: «Esta es una industria única en donde los jugadores no deciden nada. Nadie pide su opinión, pero les imponen reglas que les perjudican», sentenció.