Rakitić se convirtió en la nueva prioridad del Atlético de Madrid

Tal y como ha informado Manu Carreño en El Larguero, programa de la Cadena SER, Ivan Rakitić se ha convertido en la prioridad del Atlético de Madrid para el periodo estival de traspasos en 2020. El club presidido por Enrique Cerezo desea que el ex del Sevilla se convierta en uno de sus refuerzos más destacados para potenciar el proyecto liderado por Diego Simeone.

Rakitić, de 31 años ya manifestó tras la victoria frente al Levante en el Camp Nou que meditó seriamente tomar la puerta de salida del FC Barcelona en enero, unas declaraciones de las que se hizo eco Mundo Deportivo.

«He valorado salir en este mercado de invierno. Puedo decir muy claro que han sido varias cosas las que no me han gustado, pero aquí no estamos para reír y hacer alguna bromita. Lo mejor para el club tiene que ser también lo mejor para nosotros», aseguró.