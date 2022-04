Ralf Rangnick es el nuevo seleccionador de Austria

El DT Ralf Rangnick, actualmente al frente del Manchester United, fue presentado este viernes en Viena como nuevo seleccionador de Austria.

El nuevo técnico del combinado nacional que lidera el madridista David Alaba se sentará por primer vez en el banquillo austríaco el próximo 3 de junio, contra Croacia, en la Liga de Naciones.

Ralf has been appointed as manager of Austria from the end of 2021/22, but will remain at United in a consultancy role.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 29, 2022