Ramos gusta del United en la Premier, pero el PSG es su favorito

Ya se sabe que Sergio Ramos se va del Real Madrid, pero todavía queda por conocer su futuro, que según los rumores esté en el PSG o en Inglaterra, específicamente en el Manchester United.

De acuerdo con AS, el defensor -que quiere un contrato por dos años y el cuadro parisino está dispuesto a dárselos- se sentaría a escuchar las propuestas que tengan todos los equipos interesados.

Ya quedó reseñado que el camero no iría al Manchester City porque este club no lo necesitaría en su nómina y el propio jugador no estaría dispuesto a ir al equipo de Pep Guardiola.

Ramos, por su parte, sigue prefiriendo al equipo de la Ciudad de la Luz, no solo porque en lo contractual el club le ofrece lo que quiere, sino porque la ciudad le atrae y se ve junto a su familia viviendo en la capital de Francia.

Además, la fuente ya mencionada señala que la oferta del PSG es hasta mucho más fuerte desde lo económico. Esto no es de sorprender, pues el equipo del jeque Al-Khelaïfi posee un músculo económico y este verano protagonizó el fichaje de Wijnaldum, que ya estaba apalabrado con el Barcelona pero el dinero francés lo terminó por convencer.