Ramos se perdería el estreno del Madrid en la Champions

Una serie de molestias en su rodilla izquierda podrían marginar al defensor y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, del estreno de su elenco en la UEFA Champions League 2020/21, ante el Shakhtar Donetsk.

Este martes, el zaguero se tuvo que ausentar del entrenamiento que se realizó en la ciudad deportiva del cuadro blanco, este martes.

“Sergio tiene un problema y de momento no ha entrenado esta mañana con nosotros porque no queremos arriesgar nada. Los jugadores tienen que estar bien y tiene molestias. Mañana veremos lo que va a pasar pero hoy no ha podido entrenar con normalidad”, dijo Zinadine Zidane, entrenador del Madrid en una rueda de prensa.

Por su parte, el estratega parece que no querer arriesgar a su jugador y preferiría mantenerlo al margen de cara a lo que será el Clásico, ante el FC Barcelona, el próximo fin de semana.

Ramos se lesionó durante el fin de semana, durante un choque que tuvo con el jugador del Cádiz CF, Choco Lozano.