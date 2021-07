Ramos se realiza los chequeos médicos para fichar con el PSG

El defensor español Sergio Ramos, quien se encuentra como agente libre, arribó este miércoles a París para someterse al respectivo reconocimiento médico para convertirse en nuevo jugador del París Saint-Germain de la Ligue 1.

El diario Le Parisien, aseguró que el jugador llegó a Francia y aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget, donde fue recibido por varios fanáticos del PSG, justo antes de poner rumbo hacia el Hospital Americano de Neully, ubicado a las afueras de París.

Ramos, de 35 años, extraoficialmente se convertirá en nuevo jugador parisino y algunos medios franceses aseguran que su vínculo será por las próximas dos campañas tras no haber renovado con el Real Madrid.

Por ahora, el cuadro que dirige Mauricio Pochettino ya ha anunciado a Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum, como refuerzos para la temporada 2021/22.

🔴🔵 Sergio Ramos, aboard a van sent by the #PSG to Le Bourget this morning. He took over the management of the American hospital in Neuilly, where he arrived before noon to begin his medical examination.

📸 Photographer: Philippe De Poulpiquet @le_Parisien_PSG pic.twitter.com/1pURE9JlYz

— PSG LIVE (@psglive_) July 7, 2021