Ramsey ya tiene un nuevo equipo a donde llevar su ‘maldición’

El Niza francés anunció el fichaje del centrocampista Aaron Ramsey, que llega libre tras concluir su contrato con la Juventus

El galés es un centrocampista ofensivo de 31 años que ha sido internacional en 75 ocasiones y ha marcado 20 goles para su selección.

«Medio polivalente, con un gran impacto y cómodo en la definición«, definió el Niza a Ramsay, que jugó 371 encuentros con el Arsenal (65 goles), donde logró tres copas de Inglaterra.

Pasó once temporadas en el Arsenal, antes de llegar con la carta de libertad a la Juventus, donde no logró asentarse en tres temporadas debido a las lesiones, por lo que acordó con el club italiano la rescisión del año que quedaba pendiente en su contrato.

Tras el acuerdo con el Juventus que dejaba libre al jugador, el 26 de julio, el Niza se movió rápido y firmó a Ramsey por una temporada con opción a otra.

🎥 @aaronramsey and Alexis Beka Beka’s first steps into training 🥰🔥pic.twitter.com/ctj3586EEx

— OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) August 2, 2022