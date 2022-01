El atacante portugués Cristiano Ronaldo se mostró muy molesto en el partido entre el Manchester United y Brentford, en la Premier League.

Ronaldo, que salió sustituido al 71’, exhibió una cara de pocos en este cambio y no pudo evitar ocultar su incomodidad por dicha decisión del técnico alemán, Ralf Rangnick.

De esta manera, el luso ya sumó su primera molestia -al menos pública- en su regreso al United.

Por su parte, el técnico se acercó al futbolista para explicarle la decisión de su cambio.

«Solo me preguntó «¿Por qué a mí? ¿Por qué me has quitado?», resaltó Rangnick en la rueda de prensa sobre la molestia de CR7.