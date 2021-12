Rangnick ya hizo su primer fichaje para el Manchester United

Ralf Rangnick, nuevo entrenador del Manchester United, realizó su primer fichaje de la temporada al incorporar a la estructura del equipo a Sascha Lense, que será psicólogo deportivo.

El técnico alemán también ha fichado a Chris Armas, extécnico del Toronto y el New York Red Bulls, como técnico asistente después de la marcha de Michael Carrick, que abandonó el equipo tras terminar su etapa como entrenador interino.

Biggest difference for Man Utd was definitely the positioning of the defensive line. They supported Rangnick’s high pressing by pro-actively stepping out to intercept Palace attacks before they could get started.This is how to defend & build sustained pressure in the modern game. pic.twitter.com/dkhcCOgPQB

— Premier League Panel (@PremLeaguePanel) December 5, 2021