¿Raúl Jiménez llegará con buen nivel a Qatar?

Jiménez, en declaraciones a TUDN, acepta que todavía no está completamente en sus capacidades futbolísticas y en forma, pero se muestra motivado para noviembre.

«Sí, me siento bien, al 100 por ciento, pero todavía no llego a ese nivel que mostré antes de la lesión, pero estoy a tiempo y ojalá llegue en los próximos meses para llegar a mi máximo en el Mundial. Me siento bien, tomaron precauciones para que no fuera algo más serio, pero bien, estoy contento e ilusionado, ya cada vez está más cerca el Mundial. Se decidió no jugar por precaución y creo que fue lo mejor».