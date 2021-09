Raúl Jiménez no será castigado y jugará ante Watford

El delantero mexicano Raúl Jiménez, del Wolverhampton Wandereres de la Premier League, no será castigado por el conjunto inglés y podrá jugar este fin de semana ante el Watford.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) había retirado una petición a la FIFA, para evitar una sanción al jugador, por no jugar la triple fecha de Eliminatorias con el ‘Tri’.

El ariete mexicano no tomó vuelo a América, para jugar los duelos correspondientes ante Panamá, Costa Rica y Jamaica. Por su parte, por no viajar, pudo haber sido sancionado por cinco días sin jugar con club; sin embargo, eso no se dará.

«Ha sido una buena decisión por parte de la Federación Mexicana de Fútbol», aseguró el técnico del club inglés, Bruno Lage, en una rueda de prensa.

Por su parte, Jiménez estará disponible para jugar ante el Watford, este sábado a las 9:00, en el Vicarage Road.