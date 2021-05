Raúl Jiménez podría llegar a la Roma de Mourinho

José Mourinho quiere llegar a la Roma de la mejor manera posible, es por eso que ofreció una lista de jugadores con los que querría contar la próxima temporada, siendo Raúl Jiménez uno de ellos.

Tal como reseñan diversos medios italianos y el periodista Alfredo Pedullá, Mou tendría muchas ganas de contar con los servicios del ariete mexicano, al igual que con Renato Sanches, jugador del Lille, y otros dos de sus exjugadores.

🇲🇽 José Mourinho quiere a Raúl Jiménez como refuerzo para el ataque de la AS Roma. 🔝 El canterano del #ClubAmérica y actual jugador del Wolverhampton es el futbolista mexicano más caro de todos los tiempos. 👉 https://t.co/zgSH9IonaL#Mourinho #México #ASRoma pic.twitter.com/OQFZv5bCgW — Transfermarkt.es (@TMes_news) May 7, 2021

Esta no sería la primera vez que The Special One se interesa en Raúl Jiménez, de 30 años, puesto que antes de su grave lesión, el portugués lo había tanteado para llevarlo al Tottenham.

Si este fichaje se concreta, el goleador del Wolverhampton sería competencia o relevo natural de Edin Dzeko (35 años) y Borja Mayoral (24 años).

Actualmente, el cantero del América sigue en proceso de recuperación de la fractura de cráneo que sufrió a finales de noviembre del año pasado.