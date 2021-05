Raúl Jiménez se queda sin técnico en Inglaterra

El Wolverhampton, equipo donde milita el mexicano Raúl Jimenez, se quedará sin técnico al anunciar la salida de Nuno Espirito Santo.

En su cuenta de Twitter, el equipo publicó en sus redes sobre la despedida del técnico para el próximo domingo. «Después de cuatro temporadas en el club, este domingo será el último juego de Nuno Espirito Santo a cargo de los Wolves», publicó el equipo.

💬 “Sunday will be a very emotional day, but I am so happy that the fans will be back in Molineux and we can share one last special moment together, as one pack.”#ThankYouNuno pic.twitter.com/YYUbZtYsnC

— Wolves (@Wolves) May 21, 2021