Raúl Jiménez tiene fecha de regreso tras ocho meses de ausencia

Raúl Jiménez tendrá una oportunidad de ver minutos el próximo sábado, en un amistoso entre el Crew Alexandra y el Wolverhampton.

El delantero mexicano no quiso sumarse a la concentración de México en la Copa Oro, para poder recuperar su nivel futbolístico con los ‘Wolves’ tras 8 meses de ausencia.

Según información del periodista Tim Spiers, de The Athletic, señaló que Raúl Jiménez verá minutos junto a Francisco Trincao y Yerson Mosquera.

Raul Jimenez is due to play some part in Saturday’s pre-season friendly at Crewe, in what will be his first Wolves outing since suffering a fractured skull last November.

New signing Francisco Trincao also set to feature. Yerson Mosquera will join up with the squad next week.

— Tim Spiers (@TimSpiers) July 13, 2021