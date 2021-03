Raúl Jiménez usa un casco protector más avanzado que el de Cech

Raúl Jiménez ya está de vuelta en los entrenamientos del Wolverhampton tras estar varias semanas fuera por una fractura de cráneo, situación que lo hizo volver con un novedoso casco de protección bastante avanzado.

Nuno Espírito Santo, estratega de Wolves, detalló que esta indumentaria es para evitar golpes o situaciones que pongan en peligro su recuperación y estado de salud.

Del mismo modo, el DT portugués mencionó que el mexicano se ha sentido a gusto con el casco durante los entrenamientos: «Se siente cómodo con él, ha podido hacer casi todas las acciones, y ahora estamos en el siguiente paso«, dijo.

Espírito Santo finalizó hablando sobre cómo sería su recuperación en torno a los remates con la cabeza: «Todavía tenemos que evitar eso. Es más una medida de protección que puede involucrarlo. Se trata más bien de que su cabeza se proteja de algo que pueda perjudicarle».

