Raúl Jiménez: Wolves le colocaron precio para venderlo un grande inglés

El Wolverhampton es consciente de lo difícil que será retener a Raúl Jiménez luego de extraordinaria campaña que tuvo y por ello le habría colocado precio.

Y es que de acuerdo con Bleacher Report, el cuadro licántropo estaría pidiendo entre 60 y 70 millones de euros por el mexicano al Manchester United o a cualquier otro equipo que se lo quiera llevar.

They don’t want to sell him but am told it would probably take £60-70m to get Jimenez out of Wolves this summer.

— Dean Jones (@DeanJonesBR) July 30, 2020